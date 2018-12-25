معرض جدة الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية كبرى

جدة- البلاد- تصوير – محمد الحربي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، انطلاق معرض جدة الدولي للكتاب بنسخته الرابعة مساء غد الأربعاء.

يشارك في المعرض 400 دار نشر، من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية، إضافة للفعاليات الثقافية المنوعة، كما يشارك 196 مؤلفاً في منصات التوقيع خلال أيام المعرض.

ويتوقع أن يجذب المعرض 50 ألف زائر يوميًا، بما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى، وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها؛ وفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة، في حين يضم المعرض منحوتات لمختصين سعوديين، لهم أعمال فنية ولوحات مرسومة بأيدي محترفين، تحمل في طياتها معاني كثيرة، تشرف عليها لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والمعرفة في هذا المجال، حيث ستكون في أجنحة داخل المعرض، ومنحوتات أخرى تُعرض خارج المعرض على ضفاف البحر الأحمر معايشة للأجواء المفعمة بعليل الطبيعة، وبما يناسب البيئة المعدة لذلك وبمواد مختلفة الأشكال والمعاني.

ويشهد المعرض هذا العام مزيداً من التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي، ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم، ويشجعهم على المزيد من القراءة والاحتفاء بالكتاب والمهتمين به؛ لإثراء الحركة الفكرية والمعرفية والاهتمام بالأدب والمثقفين وشرائح المجتمع كافة، وربطهم بثقافة الكتاب.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة، قد تفقد يوم السبت الماضي الاستعدادات المبذولة من الجهات المعنية لإطلاق هذا الحدث الثقافي الكبيرعلى أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية، وتستمر فعالياته على مدى 10 أيام.

وتابع سموه ، خلال جولته التفقدية على مقر إقامة المعرض، الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 25.000 متر مربع, سير العمل والتجهيزات التي اُتخذت من قبل الجهة المنظمة, موجهاً فرق العمل على إنجاز ما أوكل إليهم من مهام على أكمل وجه.

وشدد سموه على تجسيد الدور التكاملي بين مختلف الجهات العاملة في المعرض، منوهاً بضرورة تكثيف الجهود والتفاني في العمل لإظهار الحدث بالصورة، التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب، والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام، موجهاً بضرورة اكتمال التجهيزات كافة من قبل الجهة المنظمة؛ استعداداً لإطلاق هذا المعرض، وفقًا للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض، التي تراعي عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب، وتوجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

كما قام صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة، مؤخرا بجولة تفقدية لمعرض جدة الدولي الرابع للكتاب، وقف خلالها على الاستعدادات الجارية لانطلاق المعرض.

وأكد سموه، أن معرض جدة الدولي للكتاب يحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، لإنجاح هذه المعارض الثقافية والحضارية التي تشهدها محافظة جدة، وتحظى بالتنويع والتجديد لتلبية تطلعات مختلف شرائح المجتمع.

مشاركة واسعة لكبريات دور النشر

وظل الكتاب، برغم كل المتغيرات التقنية الحديثة يحتفظ بمكانته، التي احتلها لدى عشاق المعرفة. ولهذا نرى تزايد الإقبال على معارض الكتاب بالمنطقة العربية؛ باعتبارها الملتقى الموسمي لأهل صناعة الكتاب من مؤلفين وناشرين وموزعين بجمهورهم من المثقفين وطلاب العلم وأصدقاء الكتاب من مختلف شرائح المجتمع.

وإن كانت الجوانب السابقة تعد قاسماً مشتركاً بين جميع معارض الكتاب الدولية، فإن معرض جدة الدولي للكتاب يأتي ليضيف ما يميزه عن المعارض الأخرى من خلال مشاركة واسعة لكبريات دور النشر العربية والدولية وشموليته التي تتضمن الكتب الأكاديمية والثقافية والعلمية والأدبية والدينية، بالإضافة إلى كتب الطفل والوسائط المعرفية والكتب الإلكترونية.