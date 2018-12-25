عبدالله بن بندر يطلع على الاستراتيجية الجديدة للغرفة التجارية بمكة

مكة المكرمة : البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، على الاستراتيجية الجديدة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة المزمع إطلاقها بداية العام المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي، الذي أطلع سموه على ملخص مبدئي عن استراتيجية العمل الجديدة لغرفة مكة, التي جرى إعدادها بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لتشكل موجّهات المرحلة المقبلة التي تتواكب مع رؤية 2030م.

وتناول اللقاء, استعراضًا للنسخ الجديدة من الملتقيات والفعاليات التي تستعد غرفة مكة المكرمة لإقامتها خلال الفترة المقبلة.