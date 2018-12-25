جائزة مكة للتميّز تُعلن استقبال الترشيحات لأفرعها التسعة

جدة : متابعات

أعلنت أمانة جائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة ، فتح باب الترشيحات لأفرع الجائزة في دورتها العاشرة ، والهادفة لتحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في المنطقة بإذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة ، فيما تستمر الأمانة في استقبال الترشيحات على مدى 90 يوماً .

وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة ، المشرف العام على الجائزة ، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، أن أمانة الجائزة في دورتها الحالية بأفرعها التسعة ، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وبمتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، حرصت على تغيير رؤية وأهداف الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 .

وأشار الدكتور الفالح إلى ما وصلت إليه الجائزة خلال الدورات الفائتة ، الأمر الذي اتضح جلياً في الأعمال التنافسية التي تقدمّت للجان التحكيم ، لافتا الانتباه إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة ونجاحها في الوصول إلى مواطن الإبداع لدى إنسان منطقة مكة المكرمة.

ودعا الفالح ، أبناء المنطقة للتقدم وترشيح أعمالهم بمختلف تخصصاتها سواءً كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم بعد استيفاء المعايير الخاصة بالترشيح ، وذلك عن طريق إمارة منطقة مكة المكرمة ، أو الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في المنطقة ، مضيفا أنه يمكن الترشيح أيضاً بزيارة موقع الجائزة الإلكتروني على الإنترنت ، مؤكدا ضرورة أن تكون الأعمال خلاقة ومتميزة تعكس تميّز أبناء منطقة مكة المكرمة وريادة تجاربهم.

وأكد المشرف العام على الجائزة ، أن الجائزة تحرص على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل لتدفع نحو الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والتنافس الشريف الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج ، مشيرا إلى أن الجائزة ومنذ انطلاقتها حملت على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز ، سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيا.