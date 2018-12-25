تطوير المهنية بالقطاع المالي

الرياض- البلاد

انطلقت أمس فعاليات مشروع تطوير القدرات المهنية للعاملين في القطاع المالي بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال وممثلين عن الجهات العاملة في القطاع البنكي والتأمين والتمويل وذلك بقر المعهد المالي في مدينة الرياض.

وأوضح وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري خلال الافتتاح أن مشروع تطوير القدرات المهنية للعاملين في القطاع المالي هو أحد المشاريع المهمة والمبادرات التي تتبناها المؤسسة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي،

وضمن الخطط التي تستهدف تطوير العنصر البشري من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مفيداً أن المشروع يُعد خارطة طريق للعديد من الجوانب المتعلقة بالوظائف الرئيسة في القطاع المالي، كونه يهدف إلى التعرف على المهارات والمعارف التيش يتمتع بها العاملون وبناء معايير مهنية متخصصة لجميع وظائف القطاع.