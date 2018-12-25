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الفيصل يطلع على مبادرات شركة تطوير للخدمات التعليمية

كتبه صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع الآخر / 1440 هـ      25 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على مبادرات شركة تطوير للخدمات التعليمية الخاصة بالمناهج.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمقر الإمارة في جدة، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي، يرافقه مدير تعليم منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، حيث استعرض سموه ، خطط الوزارة لتطوير المناهج، وما تضمنته عن البدء في إدراج معلومات عن وقف العين العزيزية في بعض المناهج مثل: الفقه ، والحديث ، والاجتماعيات؛ نظراً لأهميتها التاريخية، كما اطلع سموه على التقنيات التعليمية الحديثة المستخدمة في المناهج الدراسية.

من جهة أخرى، وبرعاية سموه، تستعد عسفان لإطلاق مهرجانها الثاني اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العشاء مباشرة في المسرح الكبير.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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