البيئة: 185 ألف ريال غرامات مالية على شركات خالفت الأنظمة

البلاد : متابعات

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات وغرامات مالية بقيمة 185 ألف ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات الزراعية والتجارية، المخالفة لنظام البذور والتقاوي والشتلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، في عدد من مدن المملكة.

كما ألزمت الوزارة الجهات المخالفة بأن تقوم على حسابها بإتلاف كميات البذور المخالفة عن طريق مؤسسة أو شركة متخصصة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب، أن المخالفات المضبوطة بلغت 11 مخالفة، وتنوعت ما بين تداول أكياس وعبوات بذور متنوعة مجهولة المصدر، أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى فتح عدد من أكياس البذور، وبيعها بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة.

وبين الخطيب أن مجموع ما تم ضبطه بلغ 832 “كيساً” لبذور مجهولة المصدر، و25 كيساً و20 وحدة ً و107 عبوات لبذور سبانخ “وحبحب شارستون” وأخرى متنوعة منتهية الصلاحية، إضافة إلى 852 كيساً و2.9 كيلو من بذور رجلة مصرية وبرسيم حجازي وذُرة وأخرى متنوعة بيعت بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية.

ودعا الدكتور الخطيب جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية، موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف البذور وإغلاق المنشأة المخالفة، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.

يذكر أن الوزارة رصدت المخالفات في الرياض 4 مخالفات، جدة 3 مخالفات، وصبيا والدمام وشقراء والخرج لكلٍّ منها مخالفة واحدة