أمير تبوك يثني على جهود وزارة الإعلام ويستقبل اللحيدان

تبوك- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة أمس مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة تبوك عبدالله جارالله الجارالله الذي أحيل للتقاعد.

ورحب سمو أمير المنطقة بمدير فرع الوزارة السابق عبدالله الجارالله، مثنياً سموه على جهوده التي بذلها طيلة فترة عمله، متمنياً له التوفيق.

ونوه سموه بالجهود التي تبذلها وزارة الإعلام لمواكبة التطور والنقلة النوعية التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات في ظل الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .من جانبه أعرب الجار الله عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهات سموه ودعمه طيلة فترة عمله.

من جهة أخرى تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة أمس , نسخة من كتاب ” القائد التربوي… ملخصات وتحليلات ” الذي قدمه لسموه مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.وشكر سمو أمير منطقة تبوك الدكتور اللحيدان على هذا الإهداء ,

متمنياً له التوفيق. وأبان الدكتور اللحيدان أن الكتاب يحتوي على معلومات عن القيادة التربوية وصفات القائد التربوي, بالإضافة إلى ملخصات وتحليلات للتعريف بالإدارة التربوية وأنواعها والتخطيط التربوي.

كما أعرب الدكتور اللحيدان عن شكره وتقديره لسموه على ما يوليه من دعم ومتابعة لكل ما يثري الساحة التعليمية والثقافية بالمنطقة.