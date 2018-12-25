أمير القصيم: الدولة انتهجت بنـاء الإنسان قـبل البنيان

بريدة- واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن الدولة انتهجت بناء الإنسان قبل البنيان، وسعيها الدائم لتقديم كل دعم ومتابعة لازدهار الوطن وتطوره؛ ليحقق منجزاته التي تسهم في تنميته،

لافتاً سموه الانتباه إلى أن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدة “سرب” كأول معهد متخصص في التدريب على صناعة الخطوط الحديدة في المملكة، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، يُعد مرفقا حيويا، يصنع كفاءة الإنسان وتخريج شباب سعودي ذي كفاءة عالية لخدمة الوطن، ليصل بأبنائه إلى عنان السماء.

وأشار سموه إلى أن الطموح كبير، لنرى أبناء الوطن يستقطبون من دول أخرى لقيادة القطارات، ليشاهدوا تميز الشباب السعودي في هذا المجال بكل كفاءة واقتدار ، مباركًا للخريجين تخرجهم، وما حققوه من نتائج طيبة، وأن هذا هو المكسب الحقيقي الذي أنشئ من أجله المعهد من خلال تخصصاته النوعية، مؤكدًا أن الوطن ينتظر منهم المشاركة الفاعلة في ميادين العمل، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

جاء ذلك، بعد أن رعى سموه أمس حفل تخريج 235 متدرباً من المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”.

وخاطب الحفل المقام بهذه المناسبة رئيس هيئة النقل العام رئيس مجلس إدارة معهد “سرب” الدكتور رميح الرميح، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني راشد الزهراني، ومدير عام معهد “سرب” المهندس عبدالعزيز الصقير، والخريج تركي الشمري.

وكرم سموه، شركاء النجاح، وتسلّم من رئيس هيئة النقل العام درعاً تذكارياً، كما كرم الخريجين.