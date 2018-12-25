أمانة عسير تضبط موادّ غذائية فاسدة

أبها : البلاد

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة وإدارة الطوارئ، خلال جولاتها الرقابية أمس, عددًا من المخالفات الصحية، وذلك على امتداد طريق عقبة ضلع الرابط بين منطقتي عسير و جازان.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة عسير, أنه جرى خلال الحملة ضبط 18 كيلو جرامًا

من المواد الغذائية الفاسدة, بعد فحصها و التأكد منها، وجرى مصادرتها

وإتلاف كامل المضبوطات من الأغذية مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وجرى تغريم 6 منشآت تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تمثلت

في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى ضبط 16 عاملًا لا يحملون شهادات صحية,

وعدم التزامهم بارتداء الزي الرسمي, إلى جانب سوء النظافة العامة للموقع,

وسوء نظافة المعدات المستخدمة, ومخالفة شروط التعبئة والتخزين, بالإضافة إلى ظهور علامات التعفن على مواد غذائية مجهولة المصدر ، بينما جرى إلزام المنشآت بمنع وضع الحظائر لحجز الأنعام داخل فناء المنشأة الصحية تجنبًا لانتقال الأمراض إلى الأغذية.