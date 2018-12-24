122 ألف إتصال في أسبوع بمركز 937 بالصحة

البلاد : متابعات

أكدت وزارة الصحة أن مركز (937)، تلقى خلال الأسبوع الماضي (8446) بلاغاً؛ فيما تعامل مع (223) طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأضافت أن المركز قدّم (41082) استشارة طبية خلال نفس الفترة

فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (122747) مكالمة

وبلغ عدد الاستفسارات (24015)، كما بلغ عدد حجز مواعيد لدى المراكز الصحية (31039) موعداً.

ويقدم مركز “937”، مجموعةً من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به “الصحة”، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى؛ لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز خدمة “937” أحدَ أهم المبادرات في “الصحة”، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز

ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛

إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل

كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين

ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، ويُنشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.