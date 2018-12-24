وزير العمل يطالب بزيادة الرواتب

جيزان – البلاد

طالب وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، القطاع الخاص بزيادة رواتب العاملين، لتكون مجزية، الأمر الذي سيعمل على رفع إنتاجيتهم.

وقال خلال اللقاء المفتوح، مع رجال وسيدات الأعمال في منطقة جازان: إن الوزارة حريصة على تعزيز وتطوير شراكتها الاستراتيجية مع قطاع الأعمال، لتحفيزه على النمو ورفع معدلات التوطين، عبر إيجاد فرص العمل المنتجة والمحفزة لأبناء وبنات المملكة.

وأكد الوزير على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص ، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة ، وتعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وبرنامج التحول الوطني 2020 .

وتطرق اللقاء إلى أبرز التحديات والعقبات، التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال، والمقترحات والحلول، إضافة إلى التوطين المناطقي.