الإقتصاد

قفزة في الأصول الاحتياطية للمملكة في العام 2018

كتبه صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع الآخر / 1440 هـ      24 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ البلاد

كشفت بيانات حديث صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودية “ساما”، تعزيز المملكة لأصولها الاحتياطية، في العام 2018 بفضل إجراءات نفذتها لتنويع مصادر الدخل، ما أدى الى قفزة في الإيرادات

ووفقا للبيانات بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية المملكة في أكتوبر الماضي نحو 1.892 تريليون ريال (504.7 مليارات دولار).
وعلى أساس سنوي، صعدت الأصول في أكتوبر الماضي، من قرابة 1.850 تريليون ريال (493.3 مليار دولار) في أكتوبر 2017، بحسب أرقام ساما.

وأغلقت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي العام الماضي 2017، عند 1.861 تريليون ريال سعودي (496.2 مليار دولار أمريكي).
وسجل أعلى مستوى للأصول الاحتياطية خلال العام الجاري 2018 في شهر أغسطس الماضي، بقيمة بلغت 1.910 تريليون ريال (510 مليارات دولار). وتتألف الأصول الاحتياطية من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة وودائع بالعملة الأجنبية في الخارج وأوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

وتعد الأصول الاحتياطية المملكة مرتفعة وفي وضع آمن، إذ تكفي حاجة المملكة من الواردات لمدة تزيد على 30 شهرا مقارنة مع متوسط عالمي يبلغ 8 أشهر.

وجاءت المملكة في الترتيب الثالث بين دول مجموعة العشرين “G20” من حيث الاحتياطيات الأجنبية بعد كل من الصين واليابان.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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