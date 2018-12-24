غرفة الشرقية ترصد الفرص الاستثمارية في الخفجي

الخفجي- البلاد

عقد وفد من غرفة الشرقية لقاء موسعا مع رجال وسيدات الأعمال بمحافظة الخفجي، ناقش خلاله الفرص المتاحة للاستثمار وإيجاد فرص جديدة من شأنها إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، ودعم الأسواق المحلية بالسلع والبضائع والخدمات ذات المنشأ الوطني.

من جهة ثانية التقى محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع وفد الغرفة وبحث مع خارطة الاستثمار بالمحافظة ، مؤكدا دعم المحافظة لقطاع الأعمال والاستعداد التام لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، كما التقى الوفد بالرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس عازب محمد القحطاني والمدراء التنفيذيين بعمليات الخفجي المشتركة، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من النقاط التي يمكن التفاهم والتنسيق بين الطرفين وأبرزها المشاركة في تنمية محافظة الخفجي، التي تشهد نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، أن محافظة الخفجي تحمل فرصاً استثمارية واعدة في المجالين التجاري والصناعي، كونها تقع على شاطي الخليج العربي، الأمر الذي يجعلها متميزة في المجال التجاري، والتصديري بوجه الخصوص.

وأهاب الخالدي برجال الأعمال في المنطقة الشرقية إلى السعي الحثيث لرصد الفرص المتاحة للاستثمار المتاحة، وإيجاد فرص استثمارية جديدة بمحافظة الخفجي التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، ودعم الأسواق المحلية بالسلع والبضائع والخدمات ذات المنشأ الوطني.