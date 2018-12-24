“سكني” يطلق مشروع “روابي الحجاز” في جدة

البلاد : متابعات

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان, اطلاق مشروع “روابي الحجاز” في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، الذي يوفر 21.302 وحدة سكنية “تحت الإنشاء” من نوع شقق متعددة النماذج ، وبمساحات وتصاميم منوعة، كواحد من أكبر مشاريع الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع الذي يقع في حي الريان بمدينة جدة، 1.413.690 م2

وهو يبعد مسافة 1.5 كيلو عن طريق الحرمين، كما تمتاز بعض العمائر السكنية بالمشروع بإطلاله بحرية تبدأ

من الدور الرابع، كذلك يحوي على عدد من المرافق التعليمية والخدمية والعديد

من المواقع المخصصة للحدائق العامة وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء

بالإضافة إلى عدد من الجوامع والمساجد والمرافق التجارية.

وأعلنت وزارة الإسكان بدء إجراءات الحجز في مشروع روابي الحجاز

الذي يعد أكبر مجمع سكني مغلق، إذ تبدأ أسعار الشقق السكنية بـ477 ألف ريال

وبقسط شهري يقدر بـ1.593 ريال، وبمساحات لمسطحات البناء تبلغ (162 إلى 233 م2).

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج “سكني”، الذي خصص

في عامه الأول أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي

كما أعلن العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018

بمستهدف تخصيص يبلغ 300 ألف منتج خلال هذا العام

حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الثانية عشر إلى أكثر

من 300.495 خيار سكني وتمويلي بما يحقق نسبة إنجاز تتجاوز 100%.

ويبلغ مجموع ما تم تخصيصه لمنطقة مكة المكرمة خلال عامين

من إطلاق البرنامج 168.509 خيار سكني وتمويلي، بواقع 2989 وحدة سكنية جاهزة

و96.701 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و39.776 أرض مجانية،

بالإضافة إلى 29.034 قرض عقاري، كما يبلغ عدد المشاريع السكنية التي أطلقت في المنطقة خلال عامين 15 مشروعاً سكنياً بالتعاون مع القطاع الخاص.