رئيس مجلس الشورى يصل إلى القاهرة

القاهرة : واس

وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى القاهرة اليوم ، على رأس وفد من المجلس في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، معالي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد والوكيل الأول في مجلس النواب المصري السيد الشريف، ووكيل المجلس سليمان وهدان، وعضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي.

كما كان في استقبال معاليه القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة وأعضاء السفارة، وعدد من المسؤولين.

وسيلتقي معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة، معالي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، ودولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى كمال مدبولي، ومعالي وزير الخارجية سامح حسن شكري، وعدد من كبار المسؤولين.

ومن المقرر أن تتناول لقاءات معالي رئيس مجلس الشورى مع كبار المسؤولين في مصر مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري في المحافل البرلمانية، وتفعيل لجنتي الصداقة بين الجانبين لما لها من دور فاعلٍ في دفع أوجه علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ -في تصريح صحفي-، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وتجسد رؤية قيادتي البلدين الشقيقين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وثمن معالي رئيس مجلس الشورى مستوى العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وتقوية العلاقات والتنسيق الوثيق لمواقف البلدين في جميع المجالات.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعالي رئيس المجلس في زيارته إلى جمهورية مصر العربية أعضاء المجلس وهم كل من الأستاذ عساف ابو اثنين، والدكتور زهير الحارثي والدكتور مشعل السلمي.