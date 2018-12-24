رئيس الوزراء البلغاري يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

صوفيا : واس

استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف بالقصر الرئاسي في العاصمة البلغارية صوفيا اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي.

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لجمهورية بلغاريا حكومةً وشعباً بدوام الرقي والتقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزيها بما يخدم البلدين.

حضر الاستقبال معالي المستشار بالأمانة العامة بمجلس الوزراء الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريه بلغاريا السفير مسفر آل غاصب، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنميه والعضو المنتدب الدكتور خالد الخضيري.

كما حضره من الجانب البلغاري وزير الاقتصاد أميل كارانيكلوف، ونائب وزير التنمية الإقليمية والأشغال العامة نيكولاي نانكوف.