القيادة تتلقى برقية عزاء من رئيس النواب اللبناني

البلاد : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية نبيه بري في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -.

وسأل رئيس مجلس النواب اللبناني ، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، برقية عزاء ومواساة من رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية نبيه بري في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -.

وسأل رئيس مجلس النواب اللبناني ، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.