القبض على 12 متهماً باختراق حسابات بنكية بمكة

مكة المكرمة : البلاد

أطاحت شرطة منطقة الرياض بعصابة من اثني عشر شخصاً امتهنت النصب والاحتيال على عملاء البنوك لسرقة أموالهم.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون أنهم موظفو بنوك محلية، وإبلاغهم بأنهم من الفائزين بجوائز نقدية كبيرة، والحصول منهم على معلومات شخصية وبنكية، واختراق حساباتهم وسحب أرصدتهم منها، فقد أسفرت التحقيقات والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، بتوفيق الله عن القبض على المتهمين الذين توفرت الأدلة على تورطهم بجرائم الاحتيال، وعددهم (12) شخصاً من الجنسية الآسيوية، وعثر بحوزتهم مبلغ (44,000) ريال وعدد (45) جهاز جوال وعدد (101) شريحة اتصال، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة.