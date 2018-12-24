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الفيصل يناقش مبادرات التعليم لإدراج وقف العين العزيزية في بعض المناهج

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time14 / ربيع الآخر / 1440 هـ      24 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على مبادرات شركة تطوير للخدمات التعليمية الخاصة بالمناهج.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمقر الإمارة في جدة، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي، يرافقه مدير تعليم منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، حيث استعرض سموه خطط الوزارة لتطوير المناهج وما تضمنته عن البدء في إدراج معلومات عن وقف العين العزيزية في بعض المناهج مثل: الفقه ، والحديث ، والاجتماعيات ، نظراً لأهميتها التاريخية، كما اطلع سموه على التقنيات التعليمية الحديثة المستخدمة في المناهج الدراسية.

ibrahim

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