الرئيس الشيشاني يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

غروزني : واس

استقبل فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان بمقر رئيس الجمهورية بالعاصمة غروزني، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية الشيشان حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث المصالح المشتركة بينهما.

وقد أقام فخامته مأدبة غداء على شرف سموه.

من جهة أخرى استقبل دولة رئيس الحكومة بجمهورية الشيشان مسلم خوتشييف، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي.

وشرف سموه حفل العشاء الذي أقامه دولته بمقر إقامة فخامة الرئيس.

حضر الاستقبالين معالي المستشار بالأمانة العامة بمجلس الوزراء الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى جمهورية الشيشان.