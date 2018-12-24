الدولية

الجيش اليمني يفشل محاولات المليشيا للتسلل في صرواح

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time14 / ربيع الآخر / 1440 هـ      24 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

مأرب : واس

أفشلت قوات الجيش اليمني محاولات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، للتسلل في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.

وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي أن الميليشيا

حاولت خلال اليومين الماضيين التسلل إلى بعض المواقع في المديرية

إلا أن الجيش الوطني اليمني أفشل تلك المحاولات وأجبروها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في العدد والعدة.

وأوضح مجلي قوات الجيش الوطني تسيطر على 80 % من مساحة مديرية صرواح الجغرافية، لافتا إلى أن الجيش يتمتع بروح معنوية عالية وجاهزية قتالية دائمة.

ibrahim

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