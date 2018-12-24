التحالف: الانتهاكات الحوثية منذ اتفاق السويد بلغت 138 انتهاكا

البلاد : متابعات

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن طيار تركي المالكي، أن الحوثيين يواصلون اختراق اتفاق السويد ، وبلغ عدد الانتهاكات حتى الأحد 138.

وقال المالكي، الاثنين، إن الانتهاكات طالت الجيش الوطني

والمقامة الشعبية باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة من جانب الحوثيين.

وأكد المتحدث استمرار منح التصاريح عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية

لنقل الركاب والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية وغيرها.

وقال إن عدد السفن في مناطق الانتظار بالمواني اليمنية بلغ 22 سفينة.

وأشار التحالف إلى جهود توزيع الكتب على الطلاب ضمن برامج الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني.

وأكد المتحدث على تواصل عمليات الجيش الوطني اليمني التعرضية الهجومية في عدد من المناطق والمحاور في حجة وغيرها ضد الميليشيات الحوثية.