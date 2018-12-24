أمير جازان يشدد على سرعة تنفيذ المشروعات

العيدابي – البلاد

حث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، مواطني ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة، بالتعاون في كل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها , سائلاً الله تعالى، أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه؛ لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام . جاء ذلك خلال لقائه مشايخ وأهالي محافظة العيدابي بقاعة الاجتماعات بمقر المركز الحضاري بالمحافظة؛ حيث بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية.

ونوه أمير جازان ، بما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش بفضل الله ، ثم بالتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم، مشدداً على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين في نحورهم من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول والتمسك بتعاليم الدين الحنيف وعادات وتقاليد الوطن العزيز . حضر اللقاء، معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ومحافظ العيدابي حسين بن ضيف الله العيدابي، وعدد المسئولين بالمنطقة.

من جهة ثانية، دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، مهرجان جازان الرابع للعسل الذي تستضيفه محافظة العيدابي ، وتجول والحضور بمعرض النحالين والجهات المشاركة ، واستمع لشرح مفصل من محافظ العيدابي رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان حسين بن ضيف الله الدعجاني والمدير التنفيذي للمهرجان سليمان بن يحي الغزواني عن معرض العسل حيث يعرض 50 نحّالاً إنتاجهم.

وزار أمير جازان معرض أمانة المنطقة وبلدية العيدابي والمجلس البلدي بالمحافظة ما تم تنفيذه، والذي تحت التنفيذ من المشروعات البلدية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة ، كما دشن إلكترونياً عددا من المشروعات التنموية في مجالات المياه والزراعة والتعليم والصحة والبلديات وغيرها بالمحافظة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 500 مليون ريال.