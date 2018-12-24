أمير الشرقية يدشن نظام الرصد المروري المتحرك

الدمام-حمود الزهراني

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس الأحد، بمقر الإمارة نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية، الذي يهدف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتقليل نسبة الحوادث المرورية،

وذلك بحضور مدير مرور المنطقة الشرقية العقيد علي الزهراني، وعدد من منسوبي مرور الشرقية. واطلع سموه على أحدث التجهيزات التي تم تركيبها في مركبات المرور؛ لرصد المخالفات المرورية على الطرق، التي تكثر بها الحوادث وتكون السرعة ضمن مسبباتها الرئيسة.

داعيا سموه، قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية؛ حِفاظاً على الأرواح والممتلكات، وعدم الانشغال عن القيادة بأي وسيلة كانت، مؤكداً سموه بأن الأنظمة الجديدة للمرور ساهمت في الحد من المخالفات المرورية،

متطلعاً سموه إلى المزيد من التوعية لكافة قائدي وقائدات المركبات. من جانبه، قدم مدير مرور المنطقة الشرقية العقيد علي الزهراني، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة؛ للارتقاء بالعمل وتطبيق الأنظمة للحد من المخالفات المرورية.