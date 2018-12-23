يوم من التاريخ 23 ديسمبر

962 – القوات البيزنطية تقتحم مدينة حلب خلال الحروب العربية البيزنطية تحت قيادة فوكاس نيسفوروس، الذي صار إمبراطورًا فيما بعد.

1847 – استسلام الأمير عبد القادر الجزائري للفرنسيين.

1876 – الدولة العثمانية تعلن دستورها الأول.

1881 – دعوة أول مجلس نيابي مصري للإنعقاد.

1912 – تدشين سد أسوان في مصر.

1913 – تأسيس البنك المركزي الأمريكي.

1919 – الولايات المتحدة تطلق سفينة للإسعاف الطبي والتي تعتبر أول سفينة بالعالم بهذا المجال تحت اسم “ريليف”.

1920 – ملك المملكة المتحدة جورج الخامس يوقع مرسوم استقلال أيرلندا التي تؤلف جزء من بريطانيا، ونص المرسوم على تقسيمها إلى شطرين شمالي وجنوبي.

1921 – السلطات الإنجليزية تعتقل سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشيل.

1922 – راديو BBC يبدأ البث للمرة الأولى.

1940 – شيانج كاي شيك يحل كل المنظمات الشيوعية في الصين.

1941 – القوات اليابانية تستولي على هونغ كونغ وحاكمها يستسلم لهم بعد يومين.

1953 – إعدام رئيس الاستخبارات السوفيتية لافرينتي بيريا والذي كان قد أقيل من منصبه في 10 يوليو 1953.

1955 – سوريا تطلب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

1956 – إتمام انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من قناة السويس.

1958 تدشين برج طوكيو، وهو أعلى برج حديدي في العالم.

1961 – الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن تأميم كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرنسيين إلى مصر بعد اعتقال أربعة منهم بتهمة التجسس والتآمر عليه.

1963 – جمال عبد الناصر يدعو لمؤتمر قمة عربي طارئ لمواجهة خطر تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن.

1968 – كوريا الشمالية تفرج عن 28 أمريكي من طاقم السفينة الأمريكية “يوبيلو” وذلك بعد أحد عشر شهر من احتجازهم بتهمة التجسس.

1973 – اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط / أوبك في طهران يقرر رفع أسعار البترول 400%.

1990 – إجراء استفتاء في سلوفينيا من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا، وكانت النتيجة موافقة 88% من السكان على الاستقلال.

1995 – 540 قتيل بينهم 170 طفل بسبب حريق شب في مكان احتفال بالقرب من مدرسة ببلدة دابوالي الهندية.