عبقرية صغيرة تشرف المملكة عالميا

جدة ــ البلاد

حصدت الطالبة ريماس نواف المربعي من مدارس الكون العالمية المطورة بمدينة جدة، المركز الثالث في النسخة الثالثة والعشرين من المسابقة العالمية للعمليات الحسابية الذهنية “UCMAS” والتي أقيمت بمدينة كوالالمبور بماليزي، بمشاركة 3,000 متسابق يمثلون 40 من مختلف أنحاء العالم .

وجاءت مشاركة المربعي الى جانب 74 طالبا وطالبة يمثلون المملكة فى ثمانية مستويات ، وسبق للمربعي تحقيق المركز الثاني ضمن المستوى الثالث C في النسخة الماضية (22) من المسابقة والتي أقيمت بمدينة جنتج هاي لاند بماليزيا عام 2017م كما حصلت على المركز الثاني مستوى B ضمن مشاركتها في النسخة (21) من نفس المسابقة والتي أقيمت بمدينة دبي آنذاك بالإضافة للمركز الثاني ضمن المسابقة المحلية بمكة المكرمة عام 2016 .

واعربت المربعي عن سعادتها الغامرة بما حققته من إنجازات كبيرة خلال تلك الفترة القصيرة من عمرها موعزةً ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى في المقام الأول ومن ثم لحرص والديها وجهوديهما الحثيثة التي أسهمت في المحافظة على تفوقها بشكل مستمر .