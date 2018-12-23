خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من ولي عهد ورئيس وزراء البحرين

الرياض : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –

وعبر سمو الأمير خليفة بن سلمان عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية عزاء من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ضمنها خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.