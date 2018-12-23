تطوير منطقة الهدا والشفا وتحديد مواقع للمخيمات السياحية

الطائف- البلاد

قدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف الدكتور علي آل زايد أمس، عرضاً لتأهيل دور المجتمع المحلي في تفعيل مشروع المحور السياحي الهدا – الشفا (كورنيش السحاب) بحضور معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظة ، في لقاء مع شيوخ وممثلي المجتمع المحلي، بمركزي الهدا الشفا السياحيين .

وأشاد آل زايد، بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وكافة الشركاء لهذا المشروع الذي يهدف إلى تنمية المحافظة؛ سياحياً واقتصادياً وزراعياً .

وأوضح أن المجتمع المحلي هو الشريك الأبرز والمستفيد الأول، حيث يركز المشروع على تطوير منطقة الهدا والشفا من خلال ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسة، هي السياحة والزراعة والمحافظة على البيئة الطبيعية للحصول على أكبر قدر من الفائدة من الاستثمار المحلي ، والبناء على هوية الطائف ، ويقوم المشروع بتطوير وجهة سياحية جبلية ذات نمط ريفي على المحور الممتد ما بين الهدا والشفا ، بالشراكة مع المطورين والمستثمرين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص .

وأكد أن استقرار السكان في تجمعاتهم القروية بمنطقة المشروع يعد من أهم الأهداف المرسومة ، وذلك لإشراكهم في تنميتها كوجهة سياحية جبلية مما يسهم توفير فرص عمل للمجتمع المحلي وتدريبهم وتأهيلهم لتقديم الخدمات وإنشاء المشاريع ، كما يتم العمل على وضع مخطط شامل للتنمية العمرانية المتكاملة يتناسق مع البيئة الطبيعية للمكان ، لتكون المنطقة نموذجاً لتمازج البناء والبيئة .

من جهة أخرى، عرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف وأمانة المحافظة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تخصيص أربعة مواقع لإقامة مخيمات بيئية سياحية بالطائف للاستثمار، وذلك في الاجتماع الذي عقد بإمارة منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد، أن مشروع إقامة المخيمات البيئية السياحية والسياحة الزراعية (أرياف) يعدان من أهم وسائل الجذب السياحي بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة ، مشيراً إلى أن الطائف باتت عالية الجاهزية في هذا المجال ومثال يحتذى به، وقد رفع الملف لتطوير المواقع السياحية لوضع المعايير مع الجهة المالكة للمواقع وزارة البيئية والمياه والزراعة، ومن ثم سيتم طرحه للاستثمار.

وأكد أن هناك آلية لاصدار تراخيص المخيمات البيئية السياحية، والهيئة حريصة على تحفيز الاستثمار في هذا النشاط والذي تطور بشكل لافت في مناطق المملكة الصحراوية والجبلية، وعملت الهيئة على تنظيم ذلك وتطوير اشتراطات وإجراءات الترخيص للمستثمرين في هذا النشاط مع الجهات ذات العلاقة، ووضع معايير شاملة لنشاط المخيمات البيئية السياحية لدفع عجلة تنمية في قطاع السياحة، والإسهام في تعريف المستثمر بالمتطلبات الضرورية التي يجب أن يلتزم بها قبل البدء في التنفيذ للمشروع، حتى لا يؤثر سلباً على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية، وضمان اكتمال وجودة الخدمات المقدمة في المخيمات البيئية السياحية.