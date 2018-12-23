المُلكية الفكرية تطلب مرئيات العموم حول نظام حماية حقوق المؤلف

الرياض : متابعات

تعكف الهيئة السعودية للمُلكية الفكرية حالياً على دراسة تطوير أنظمة المُلكية الفكرية

وستبدأ بنظام حماية حقوق المؤلف , وذلك يأتي في إطار أهداف الهيئة إلى تنظيم مجالات

المُلكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية .

ودعت الهيئة العموم لإبداء الرأي بشأن “ تطوير نظام حماية حقوق المؤلف ” وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الخميس 3 / 1 / 2019م , عبر بريد الهيئة الرسمي [email protected] مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.

ولمعرفة المزيد يمكن الاطلاع على نصوص النظام بالعربية والإنجليزية ومعلومات أشمل عبر الرابط : https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/3593