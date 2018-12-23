اللعب التقليدية أنفع للأطفال

واشنطن ــ وكالا

أفادت دراسة أمريكية حديثة بان الألعاب التقليدية مثل الألغاز وألعاب التركيب افضل لنمو الأطفال وتطورهم العقلي والبدني من ألعاب التكنولوجيا فائقة السرعة والباهظة الثمن.

ونقلت صحيفة صن البريطانية عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الألعاب قديمة الطراز تثير خيال الأطفال وإبداعهم، بينما السماح للأطفال بقضاء ساعات على الأجهزة الإلكترونية قد يؤخر تطويرهم للكلام واللغة.

وقالت الدراسة أن اللعب على الأجهزة اللوحية أو الهواتف ينتج عنه الاستعاضة عن اللعب مع الوالدين وكون الطفل نشطا، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة خطر السمنة.

وأضافت ان الألعاب التقليدية تدعم المهارات الحركية الدقيقة والنمو المعرفي واللغوي والمهارات والرياضيات المبكرة.