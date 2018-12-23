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اللعب التقليدية أنفع للأطفال

كتبه صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1440 هـ      23 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ وكالا

أفادت دراسة أمريكية حديثة بان الألعاب التقليدية مثل الألغاز وألعاب التركيب افضل لنمو الأطفال وتطورهم العقلي والبدني من ألعاب التكنولوجيا فائقة السرعة والباهظة الثمن.

ونقلت صحيفة صن البريطانية عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الألعاب قديمة الطراز تثير خيال الأطفال وإبداعهم، بينما السماح للأطفال بقضاء ساعات على الأجهزة الإلكترونية قد يؤخر تطويرهم للكلام واللغة.

وقالت الدراسة أن اللعب على الأجهزة اللوحية أو الهواتف ينتج عنه الاستعاضة عن اللعب مع الوالدين وكون الطفل نشطا، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة خطر السمنة.

وأضافت ان الألعاب التقليدية تدعم المهارات الحركية الدقيقة والنمو المعرفي واللغوي والمهارات والرياضيات المبكرة.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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