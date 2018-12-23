الجيش اليمني يعثر على مخازن أسلحة وخنادق في مديرية باقم

عدن : وكالات

عثرت قوات الجيش اليمني، على مخازن أسلحة وخنادق أنشأتها مليشيا الحوثي الانقلابية وسط الأحياء السكنية بمركز مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة.

وقال أركان حرب اللواء 102 قوات خاصة العقيد الوليد طامش، إن الخنادق التي تم العثور عليها يصل عمقها إلى أكثر من ثلاثين مترًا تحت الأرض.

وأضاف العقيد طامش أن الجيش اليمني عثر على مخازن أسلحة وسط الأحياء السكنية وبين مزارع الأهالي في مركز مديرية باقم بعد أن تم دحر مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران منها مطلع الأسبوع الماضي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشرعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، في نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي في المباني والشوارع والممرات والمزارع بمركز المديرية فيما تعمل السلطات على إعادة إصلاح وتفعيل المؤسسات الخدمية تمهيداً لعودة السكان إلى منازلهم.

وذكر أركان حرب اللواء 102 قوات خاصة أن مليشيات الحوثي تعمّدت زرع الألغام والعبوات المختلفة في الطرقات ووسط المباني وحوّلت مزارع العنب والرمان إلى حقول من الألغام وخنادق ومخازن كبيرة للأسلحة.