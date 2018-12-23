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منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار

الجيش اليمني يرصد 63 خرقاً حوثيا في الحديدة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time13 / ربيع الآخر / 1440 هـ      23 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

عدن : البلاد

رصدت خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة 63 اختراقاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية خلال 3 أيام بدءاً من سريان الهدنة.

وقالت الخلية في بيان لها نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: “إن خروقات الانقلابيين الحوثيين تنوعت

ما بين القصف الصاروخي والمدفعي والقنص وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة.

وأوضح البيان أن المليشيا ارتكبت 11خرقاً في اليوم 17 من ديسمبر

فيما شهد يوم 18، 19 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل مدني واحد، وإصابة 5 آخرون.

وأضافت الخلية أن المليشيات ارتكبت في اليوم 19 من ديسمبر 10خروقات فيما يعد الـ 20 من ديسمبر الأكثر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار حيث تم رصد 23 انتهاكاً ارتكبته المليشيا و11 خرقاً شهده اليوم التالي له.

ibrahim

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