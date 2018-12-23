الأمن المصري يُصفي ١٤ مسلحًا في سيناء

البلاد : وكالات

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تصفية 14 مسلحًا داخل بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وقال جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم، إن القوات داهمت تلك البؤرة الإرهابية

وتبادلت إطلاق النيران مع العناصر المسلحة مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين

وخلال محاولة مجموعة من المسلحين الفرار، قامت القوات بقطع طريق الهروب

وقضت على ستة منهم تبادل لإطلاق النيران، وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.