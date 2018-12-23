الدولية

الأمن المصري يُصفي ١٤ مسلحًا في سيناء

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time13 / ربيع الآخر / 1440 هـ      23 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد : وكالات

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تصفية 14 مسلحًا داخل بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وقال جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم، إن القوات داهمت تلك البؤرة الإرهابية

وتبادلت إطلاق النيران مع العناصر المسلحة مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين

وخلال محاولة مجموعة من المسلحين الفرار، قامت القوات بقطع طريق الهروب

وقضت على ستة منهم تبادل لإطلاق النيران، وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *