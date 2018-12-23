أمير جازان يرعى منتدى الريادة والتمكين لذوي الإعاقة

جازان- البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم فعاليات منتدى جازان الأول للريادة والتمكين لذوي الإعاقة الذي تنظمه غرفة جازان ممثلة بلجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة، بحضور معالي وزير العمل والتنمية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي عبدالله العبيدي وذلك بفندق الراديسون بمدينة جازان.

وأكد رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ, أن رعاية سمو أمير المنطقة للمنتدى، يأتي امتدادًا للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة, وبتوجيهات من سمو أمير المنطقة, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب منطقة جازان، لغرفة جازان ومنسوبيها وأهالي المنطقة بوجه عام، مفيداً أن المنتدى يأتي استكمالاً للأدوار والجهود، التي تقدمها غرفة جازان في دعم الاقتصاد بمنطقة جازان, والحرص على المشاركة في المبادرات والبرامج التي تقدمها الغرفة ودعمها لتصبح واقعًا في الميدان.

وبيّن رئيس غرفة جازان, أن المنتدى يستهدف شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة بعدد من ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات تطوير الذات, وإعداد المستفيدين لسوق العمل وتهيئتهم ليكونوا جزءًا مهماً في التنمية, مضيفاً أن المنتدى يشكل أحد أدوات المجتمع بما يسهم في بناء وتعزيز جيل واعٍ مسؤول يحافظ على منجزات وطنه، رافداً من روافد لتطوره، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري, أن المنتدى سيسلط الضوء على تجارب وخبرات رائدة تمكن ذوي الإعاقة من الاستفادة من المنتدى، من خلال أوراق العمل والدورات التدريبية التي سيقدمها عددًا من أصحاب الخبرة في هذا المجال, ومتحدثين من ذوي الإعاقة, ونخبة من القيادات والمسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص, بما يضمن الاستفادة الكاملة من المنتدى والخروج بتوصيات تمكن ذوي الإعاقة من مشاركة المجتمع في التنمية.