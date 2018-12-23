أمريكي يسجن بالخطأ 17 عاما

جدة ــ وكالات

امرت محكمة امريكية بدفع تعويض مادي لرجل قضى 17 عاما في السجن، عقب إدانته بشكل خاطئ في جريمة سطو مسلح ارتكبها شبيه له.

وحصل ريتشارد جونز صاحب الـ42 عاما، على تعويض وقدره 1.1 مليون دولار، بموجب قانون جديد يمنح تعويضات للأشخاص الذين سجنوا بالخطأ.وبحسب موقع “wkrn” الأمريكي، تواصل جونز مع منظمة غير ربحية، تقدم المساعدة القانونية للذين تمت إدانتهم بالخطأ، وتمكن فريق البحث التابع للمنظمة، من تعقب ريكي الحقيقي.

يذكر ان الشبيه يدعى ريكي أموس، وحاول في عام 1999 الاستيلاء على حقيبة سيدة، وسرق هاتفها بعد أن قاومته وسقطت، ما أدى إلى إصابتها بخدوش في ركبتها.وبناء على الأوصاف التي قدمتها الضحية وشهود عيان، تم القبض على ريتشارد جونز بتهمة السطو المسلح، حيث كان الشخص الوحيد المطابق لوصف الشهود في منطقة وقوع الحادثة.

ورغم تأكيد جونز وعدد من الشهود، وجوده في منزل صديقته عند وقوع الحادث، أدانته المحكمة وحكمت عليه بالسجن لمدة 19 عاما، نتيجة وجود إدانات سابقة بحقه.