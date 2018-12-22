الدولية

تظاهرات في برشلونة.. صدام بين الشرطة ومؤيدي انفصال كتالونيا

كتبه صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع الآخر / 1440 هـ      22 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

برشلونة ــ وكالات

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية، أمس “الجمعة” مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين، خلال تظاهرة رافضة لاجتماع الحكومة الإسبانية في إقليم كتالونيا.

وعبر المحتجون عن غضبهم، من عقد اجتماع لمجلس الوزراء الإسباني في برشلونة؛ حيث أغلقوا طريقا سريعا وعشرات الشوارع والأزقة، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية من وإلى المدينة.

وكان محتجون مؤيدون للاستقلال، قد دعوا إلى الاحتجاجات لإظهار “الاشمئزاز” من قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في برشلونة.

هذا فيما عززت السلطات المحلية الإجراءات الأمنية بالمئات من شرطة مكافحة الشغب والشرطة الوطنية الإسبانية.

وأغلق المحتجون قرابة 20 شارعا بالإقليم، وجاء إغلاق الطرق الذي بدأ في ساعات مبكرة، استجابة لدعوة أطلقها منظمة “لجنة الدفاع عن الجمهورية” المؤيدة لانفصال كتالونيا عن إسبانيا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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