تظاهرات في برشلونة.. صدام بين الشرطة ومؤيدي انفصال كتالونيا

برشلونة ــ وكالات

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية، أمس “الجمعة” مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين، خلال تظاهرة رافضة لاجتماع الحكومة الإسبانية في إقليم كتالونيا.

وعبر المحتجون عن غضبهم، من عقد اجتماع لمجلس الوزراء الإسباني في برشلونة؛ حيث أغلقوا طريقا سريعا وعشرات الشوارع والأزقة، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية من وإلى المدينة.

وكان محتجون مؤيدون للاستقلال، قد دعوا إلى الاحتجاجات لإظهار “الاشمئزاز” من قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في برشلونة.

هذا فيما عززت السلطات المحلية الإجراءات الأمنية بالمئات من شرطة مكافحة الشغب والشرطة الوطنية الإسبانية.

وأغلق المحتجون قرابة 20 شارعا بالإقليم، وجاء إغلاق الطرق الذي بدأ في ساعات مبكرة، استجابة لدعوة أطلقها منظمة “لجنة الدفاع عن الجمهورية” المؤيدة لانفصال كتالونيا عن إسبانيا.