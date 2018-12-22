تحسن أسعار النفط مع اقتراب خفض الإنتاج

سنغافورة – وكالات

قفزت أسعار النفط، بعد أن هوت 5% في اليوم السابق، ويأتي هذا التحسن بفعل إشارات إلى أن خفض إنتاج أوبك، الذي سيبدأ الشهر المقبل، سيكون أكبر من المتوقع. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 54.62 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.7%، إلى 46.22 دولار للبرميل. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى التراجع بنحو 9.5% هذا الأسبوع.

وستقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بنشر جدول يفصل حصص خفض إنتاج أعضائها وحلفائها، في مسعى لرفع أسعار الخام، وفقا لما ذكره الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو، في خطاب، اطلعت عليه رويترز .

وقال باركيندو: إنه بغية تحقيق هدف خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، فإن الخفض الفعلي للدول الأعضاء سيبلغ 3.02%، ويتجاوز ذلك النسبة التي نوقشت بادئ الأمر عند 2.5% مع سعي أوبك لاستيعاب الدول المعفاة من الخفض ، مشيدا بدعم المملكة للاتفاق، وحرصها على تقليص ربما أكبر من المخصص لها.

وكانت مصادر قد قالت من قبل: إن أوبك لن تنشر حصص كل دولة على حدة.

وأبلغ باركيندو الأعضاء في الرسالة “إعمالا للصراحة والشفافية، ودعما لمعنويات السوق والثقة، من الضروري جعل تغييرات الإنتاج هذه متاحة للعلن.”

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد توقعت أن يتحول سوق النفط العالمية إلى العجز في وقت أقرب من المتوقع، بفعل اتفاق الإنتاج بين أوبك وروسيا وآخرين، وقرار كندا خفض المعروض.

وأبقت الوكالة على توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميا دون تغير عن تقديرات الشهر السابق، وقالت: إنها تتوقع نموا قدره 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام ، وقد يقوض عدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي الناشئ عن توترات التجارة الأمريكية الصينية استهلاك النفط في العام القادم، وذلك مع تسارع في نمو المعروض.

وتوقعت الوكالة نمو الطلب للعام 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميا.