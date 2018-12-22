“البلدية والقروية” توجه بتكثيف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة

البلاد : واس

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتكثيف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة والتقيّد بإرشادات أعمال الإصحاح البيئي للمكافحة المتكاملة لهذه الآفات وترشيد استخدام المبيدات. وذلك حفاظاً على الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث، وتحسين الأداء في تطبيق الإدارة البيئية وتحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة.

وتأتي هذه التوجيهات انطلاقاً من دور الوزارة في الحفاظ على صحة البيئة الحضرية وجهودها لتقييم الوضع الراهن ومعالجة المشاكل والعقبات التي واجهت الأمانات والبلديات التابعة لها في تنفيذ مشاريع الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة، وتماشياً مع النشرات الدورية الحديثة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومشروع تقييم المبيدات بالمنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى الاستفادة من نتائج منظومة مشاريع رصد آفات الصحة العامة التي تنفذها الوزارة حالياً لوضع خريطة بيئية توضح أنواع وانتشار آفات الصحة العامة بمناطق المملكة تهدف من خلالها إلى تطوير الأداء وخفض التكاليف والمجهودات في أعمال الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة.

وتهدف إرشادات أعمال الإصحاح البيئي للمكافحة المتكاملة لهذه الآفات وترشيد استخدام المبيدات والتي يجب مراعاتها عند إعداد وتنفيذ خطط مكافحة آفات الصحة العامة من قبل الأمانات والبلديات، إلى تبني طرق وقائية وصديقة للبيئة لهذه الأعمال التخصصية والتي لها علاقة مباشرة بصحة السكان حيث قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديث بعض الأنظمة والتعليمات التي راعت العديد من المستجدات والمتمثلة في إجراءات تأمين أو استبدال مبيدات الصحة العامة حيث تم إلزام الأمانات والبلديات بأخذ موافقة الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الوزارة للشؤون البلدية عند تأمين أو استبدال مبيدات الصحة العامة، والتعامل مع الحيوانات الضالة وفقاً لتوجيهات الوزارة بمنع تسميم الحيوانات والاقتصار على الطرق البديلة كالإخصاء والتعقيم لتقليل كثافاتها والاكتفاء فقط بالتعامل مع الحيوانات العقورة التي تشكل خطورة على السكان وبما يتناسب معها وفق الفتوى الشرعية باعتبارها مرجعية في اختصاصها، والضوابط الشرعية التي تمنع الأذى، إضافة إلى تبني الوزارة لإستخدام الطرق الصديقة للبيئة والبديلة عن تسميم الحيوانات في مشاريع تقليل كثافات الحيوانات الضالة بمناطق المملكة.

وتهدف الوزارة من خلال إرشادات أعمال الإصحاح البيئي للمكافحة المتكاملة لآفات الصحة العامة وترشيد استخدام المبيدات إلى دعم العاملين في هذا المجال وتثقيفهم لتحسين الأداء ورفع مستوى الجودة لتقديم هذه الخدمة بمهنية عالية تأخذ في اعتبارها صحة المواطن والمقيم في المملكة والمحافظة على البيئة من التلوث.

وروعي في هذه الإرشادات تحقيق العديد من الاهداف منها: سرعة استكمال تجميع أقسام وإدارات الوقاية الصحية وأي إدارات أخرى تعنى بأعمال مكافحة الحشرات في الأمانات والبلديات في إدارة عامة بمسمى ” الإدارة العامة للصحة العامة” وفصلها عن إدارات وأعمال النظافة أو صحة البيئة.

وسرعة استكمال فصل عقود المكافحة عن عقود النظافة التركيز على معالجة النقاط الحرجة في عمليات مكافحة آفات الصحة العامة، واتباع الطرق الوقائية الصديقة للبيئة .

وراعت هذه الإرشادات ترشيد استخدام المبيدات والحد من السلبيات التي تنتج عن استخدامها، واتباع إرشادات السلامة للعاملين في أعمال المكافحة للحيلولة دون حدوث حالات تسمم بالمبيدات.

ووفقاً لإرشادات أعمال المكافحة يمكن تحقيق هذه الأهداف بالعديد من الإجراءات تشمل: وضع خطة للإدارة المتكاملة للآفات تتبنى استخدام كافة طرق المكافحة المناسبة مع التركيز على استخدام طرق المكافحة الصديقة للبيئة، وضع خطة لمكافحة آفات الصحة العامة في حالات الطوارئ (زيادة الكثافات، مواسم الأمطار والسيول، حدوث أوبئة، مواسم الحج والعمرة) وذلك بالتنسيق مع المختصين في الوزارة للمشاركة في إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها، التنسيق مع إدارة النظافة لتبني الإدارة السليمة للنفايات في المناطق الحضرية نظراً للعلاقة الطردية بين أعمال النظافة وأعمال المكافحة وذلك بالتنسيق مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لإصلاح التسربات من شبكات المياه لمنع تكون تجمعات مائية تمثل بيئة صالحة لتكاثر البعوض، الاستعداد الجيد قبل شهر على الأقل من أوقات ذروة تكاثر ونشاط وانتشار الآفات في موسم هطول الامطار واعتدال درجة الحرارة، الاستمرار في أعمال رصد واستكشاف بؤر تكاثر آفات الصحة العامة الموجودة داخل نطاق الأمانة أو البلدية بكل منطقة وإزالتها أو معالجتها وخصوصاً بؤر تكاثر الذباب والبعوض حيث أن القضاء على أطوارها الأولية (البيض – اليرقات – العذارى) والتي تمثل 75% من دورة حياتها يؤدي للقضاء على 80% من الطور البالغ لها، تحديد أنواع الآفات وتصنيفها ومواسم تكاثرها وقياس كثافاتها يؤدي لوضع الخطط المناسبة لمكافحتها، تضمين عقود تشغيل المسالخ البلدية ببنود مكافحة آفات الصحة العامة مع مراعاة إلزام المستثمرين بوضع خطة عمل لأعمال المكافحة توافق عليها إدارة الصحة العامة بالأمانة او البلدية، الاهتمام بتدريب وتطوير أداء العاملين في إدارات الصحة العامة، ووضع برامج توعية للمجتمع باعتبارها جزءاً مهماً وشريكاً في إنجاح أعمال الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة.