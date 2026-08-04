هجوم إرهابي حوثي على سفينة هندية تسبب في غرقها

أعلنت وزارة النقل اليمنية عن هجوم إرهابي حوثي تسبب بغرق سفينة شحن هندية أثناء إبحارها في البحر الأحمر في طريقها إلى ميناء المخا، مشيرةً إلى أنه جرى إنقاذ طاقم السفينة الهندية من قبل دوريات خفر السواحل.

وثمنت الوزارة الجهود البطولية والاستجابة السريعة التي قامت بها قوات خفر السواحل – قطاع البحر الأحمر، بالتعاون مع البحرية اليمنية، والتي أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، وعددهم (14) بحارًا، ونقلهم إلى ميناء المخا بسلام، في عملية عكست مستوى الجاهزية والكفاءة العالية في التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وأدانت الوزارة الهجوم الحوثي بزورق مفخخ، استهدف سفينة الشحن المدنية الهندية MSV FAIZE NOORE OLIYA 1451، ما أدى إلى إغراقها بشكل كامل، في اعتداء آثم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد القانون البحري الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.

كما أكّدت أن استهداف السفن التجارية المدنية يمثل عملًا إرهابيًا مدانًا بكل المقاييس، ويعكس إصرار الحوثي على زعزعة أمن الممرات البحرية الدولية، وتهديد حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية، وتعريض أرواح البحارة الأبرياء للخطر، بما يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على أمن البحر الأحمر وباب المندب.

ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات البحرية الدولية، إلى إدانة هذا الاعتداء الإرهابي بصورة واضحة وصريحة، واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة التي تستهدف السفن التجارية والممرات البحرية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، وتعزيز التدابير الكفيلة بحماية الملاحة الدولية وضمان أمنها وسلامتها.

وجددت التأكيد على التزامها الكامل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار انسيابية حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وباب المندب، باعتبارهما من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.