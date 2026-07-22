مهلاً على منتخبنا السعودي

منتخبنا لم يكن الأسوأ في بطولة كأس العالم 2026 التي احتضنتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، واستمرت نحو 40 يومًا من المتعة والإثارة، وانتهت بتتويج المنتخب الإسباني بعد تفوقه على المنتخب الأرجنتيني أداء ونتيجة.

وحقيقة لا يمكن أن نلوم بعض الأصوات التي انتقدت أداء ومردود المنتخب السعودي، وتوديعه المحفل العالمي من الدور الأول، ولكن يجب أن نقر أن مجموعة الأخضر السعودي لم تكن سهلة على الإطلاق، فالمنتخب الإسباني تصدر المجموعة، ثم واصل طريقه حتى توج بالمونديال. ومنتخب الرأس الأخضر الذي حل في وصافة المجموعة قدم أداء أسطوريًا أمام الأرجنتين في دور الـ 32.

والمنتخب السعودي تعادل مع منتخب الأورجواي الذي اعتبر خروجه من دور المجموعات من أكبر مفاجأت البطولة؛ نظرًا لما يضمه من لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية.

وقد شاهدنا منتخبات لها حضورها العالمي الكبير وقد غادرت من الأدوار الإقصائية كهولندا والبرازيل، وعلى قول إخواننا المصريين” محدش أحسن من حد”.

كلمة أخيرة..

لابد من زرع التفاؤل وإعادة الثقة إلى منتخبنا الوطني السعودي، والتخطيط العلمي للمرحلة المقبلة؛ بحيث يتم تكوين منتخب قوي يستطيع إثبات الوجود في مونديال 2030، وصولًا إلى منتخب يستطيع المنافسة والوصول للأدوار المتقدمة في نسخة ” مونديال السعودية 2034″ والقادم أحلى إن شاء الله.