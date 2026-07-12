قطر تتصدى لهجمة صاروخية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم (الأحد)، تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

كما لفتت إلى أن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة.

وأطلقت طهران هجمات محدودة بالصواريخ والمُسيرات على عدة دول في المنطقة، بعد شن الولايات المتحدة موجة ثالثة من الضربات على إيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت استهداف أكثر من 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا شملت مواقع الصواريخ والطائرات بدون طيار والقدرات البحرية وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية.