السياسة

قطر تتصدى لهجمة صاروخية

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1448 هـ      12 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الدوحة)

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم (الأحد)، تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

كما لفتت إلى أن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة.

وأطلقت طهران هجمات محدودة بالصواريخ والمُسيرات على عدة دول في المنطقة، بعد شن الولايات المتحدة موجة ثالثة من الضربات على إيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت استهداف أكثر من 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا شملت مواقع الصواريخ والطائرات بدون طيار والقدرات البحرية وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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