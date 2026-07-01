متابعات 8 فرص عقارية بمزاد فجر مكة

البلاد (مكة المكرمة) تعلن شركة السعدون العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية عن إقامة مزاد ” فجر مكة ” الإلكتروني، وذلك ابتداء من يوم الأحد 19/7 /2026 الساعة 12 مساء حتى الساعة 8:30 مساء يوم الثلاثاء 21/7/2026 عبر منصة “وصلت” للمزادات. يطرح المزاد 8 فرص عقارية مميزة في مواقع إستراتيجية بأهم الأحياء المميزة بمكة المكرمة؛ حيث يتكون العقار الأول من فندق بمساحة 2011.37 متر مربع، البيع منها مشاع بنسبة 75%، تعادل 1508.5275 متر مربع، والعقار الثاني من أرض خام بمساحة 185972.10 متر مربع، والعقار الثالث من معرض تجاري بمساحة 2095.4 متر مربع، والعقار الرابع من عمارتين بمساحة 1500 متر مربع، والعقار الخامس من عمارة بمساحة 1110 أمتار مربعة، والعقار السادس من عمارة بمساحة 781 مترًا مربعًا، والعقار السابع من أرض بمساحة 768 مترًا مربعًا، والعقار الثامن من أرض مقام عليها استراحة بمساحة 290.72 متر مربع. تقع هذه العقارات في أهم الأحياء المميزة؛ كحي المرسلات وحي أراضي بدر وحي الجامعة والمعابدة وحي العزيزية، الضفة الغربية مخطط الراجحي والعيسى وحي حارة الباب الجديد، وتتميز بقربها من المسجد الحرام، ومن أبرز المشاريع النوعية بمكة المكرمة، وبالقرب من شارع أجياد، وشارع الحج والطريق الدائري الثالث، و إمارة منطقة مكة المكرمة، ومستشفى الملك فيصل ومشعر منى؛ ما يجعلها وجهة استثنائية. ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852