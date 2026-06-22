منظومة صناعة الحياة

في عالم الرعاية الصحية الحديثة، لم يعد دور شركات التأمين الطبي يقتصر على تحصيل الأقساط، ومراجعة المطالبات وتسديد الفواتير العلاجية في نهاية كل شهر؛ لأن هذا الدور المالي وحده لم يعد كافياً لبناء منظومة صحية تليق بالإنسان، وتواكب طموحات الدول الحديثة. اليوم.. ومع التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة، أصبح من الضروري أن تتحول شركات التأمين الطبي من مجرد “ممول للخدمة” إلى “شريك في صناعة الجودة”، وشريك حقيقي في تأهيل المستشفيات ورفع كفاءتها وضمان جاهزيتها؛ لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية والإنسانية. فعندما تتعاقد شركة تأمين مع مستشفى، فهي في الحقيقة لا تشتري أو تستأجر غرفاً أو أسرة أو أجهزة فقط. بل تضع سمعتها وثقة عملائها ومستقبلها المالي في يد ذلك المستشفى. ولهذا من حقها- بل من واجبها-أن تتأكد أن كل منشأة صحية تتعامل معها، تعمل وفق أعلى المعايير المهنية والإدارية والإنسانية. من هنا يبدأ الدور الحقيقي لشركات التأمين. فقبل توقيع العقود، يجب أن تكون هناك عملية تقييم دقيقة وشاملة للمستشفى؛ جودة البنية التحتية. كفاءة غرف الطوارئ. جاهزية غرف العمليات. مستوى مكافحة العدوى. سرعة الاستجابة. تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية. أنظمة الملفات الطبية الإلكترونية. سلامة الإجراءات. ورضا المرضى عن الخدمة. وإذا لم تحقق المنشأة الطبية الحد المطلوب من هذا كله، فلا يكون الحل إلغاء التعاقد فقط بل العمل معها على التطوير والتحسين بغرض التأهيل. يمكن لشركات التأمين أن تصبح قوة تغيير حقيقية عندما تربط استمرار التعاقد بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس؛ فالمستشفى الذي يطور أنظمته الإدارية، ويقلل أوقات الانتظار، ويرفع مستوى السلامة، ويحدث أجهزته الطبية ويستثمر في تدريب كوادره. يجب أن يحصل على مزايا أكبر وفرص تعاقد أوسع. أما المنشآت التي تتأخر في التطوير، أو تقدم خدمات لا ترقى للتوقعات؛ فيجب أن تواجه خطط تصحيح إلزامية، ومراجعات دورية حتى تصل إلى المستوى المطلوب. كما تستطيع شركات التأمين أن تلعب دوراً مباشراً في دعم التحول داخل المستشفيات. من خلال تشجيع الاستثمار في الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي الطبي وتقنيات التشخيص المبكر، وتحسين تجربة المريض منذ لحظة دخوله وحتى خروجه؛ لأن كل دقيقة انتظار أقل، وكل خطأ طبي يتم تجنبه، وكل إجراء يتم بصورة أسرع وأكثر دقة؛ يعني مريضاً أكثر أماناً ومستشفى أكثر كفاءة وتكاليف أقل على الجميع. وفي النهاية، يجب أن يُقاس نجاح شركات التأمين الطبي ليس فقط بعدد الوثائق والبوالص التأمينية المباعة، أو حجم الأرباح المحققة؛ بل بعدد المستشفيات التي ساهمت في تطويرها، وعدد الأنظمة التي ساعدت على تحديثها، وعدد المرضى الذين حصلوا على تجربة علاجية تحفظ صحتهم وكرامتهم وإنسانيتهم. عندما تؤمن شركات التأمين بجودة المستشفى، يثق المريض بالعلاج ويطمئن المجتمع إلى أن الصحة لم تعد مجرد خدمة؛ بل منظومة متكاملة تصنع الحياة.