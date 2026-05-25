الانضباط تغرم النصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قراراً انضباطياً بحق النصر، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام ضمك ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وجاء في تفاصيل القرار، الصادر بتاريخ 25 مايو 2026، أن جماهير نادي النصر قامت برمي عدد (3) علب مياه باتجاه أرضية الملعب دون أن تصيب أياً من عناصر اللعب أو الطاقم التحكيمي، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة تستوجب العقوبة وفق اللوائح المعتمدة.
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال سعودي، وذلك كعقوبة على السلوك الجماهيري في تلك المباراة.
