ضبط وترحيل 22 ألف مخالف

البلاد (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الأسبوع الماضي، عن ضبط أكثر من 11 ألف مخالف، بينهم أكثر من 6 آلاف مخالف لنظام الإقامة، و3.6 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، وأزيد من 1.4 ألف مخالف لنظام العمل. كما أفضت الحملات، التي تمت خلال للفترة من 30 أبريل- 6 مايو 2026، إلى إحالة قرابة 19.5 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة نحو 4 آلاف مخالف؛ لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.3 ألف مخالف. وبحسب بيان وزارة الداخلية، بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1411 شخصًا، 36% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، كما تم ضبط 23 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كذلك ضبطت الحملات 19 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتستر عليهم. وأشار البيان إلى أن إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة تجاوزوا 28.7 ألف وافد مخالف، منهم 1521 امرأة. وأكدت “الداخلية” أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.