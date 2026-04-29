3 مليارات للتمويل السكني

البلاد (الرياض)

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال مع مصرف الراجحي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبدالجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقارية السكنية وتقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية، وضخ المزيد من السيولة في سوق التمويل العقاري السكني.

وتواصل الشركة من خلال شراكاتها دعم مستهدفات برنامج الإسكان، ضمن رؤية المملكة 2030، بما يسهم في رفع نسبة تملك المساكن.