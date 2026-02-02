كانتي يطير إلى فنربخشة

البلاد (جدة)

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” عن إنهاء نادي فنربخشة التركي صفقة انضمام الفرنسي لاعب وسط نادي الاتحاد نغولو كانتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت سكاي سبورتس: إن فنربخشة لم يستسلم في هذه الصفقة بعدما توصل إلى اتفاق شفهي مع كانتي، أنهى اتفاقه على ضمه مقابل حوالَيْ 4 ملايين يورو.

وأشارت الشبكة الإنجليزية إلى أن كانتي سيحصل على عقد يمتد حتى عام 2028، وسيخضع للفحص الطبي في القريب العاجل قبل الإعلان بشكل رسمي.

وكان كانتي من العناصر الأساسية في الاتحاد منذ انتقاله إليه في صفقة انتقال حر في عام 2023 بعدما قضى فترة ناجحة مع نادي تشيلسي.