ياسين بونو هلالي حتى 2028

البلاد (جدة) أعلن نادي الهلال رسميًا تجديد عقد حارس المرمى المغربي ياسين بونو، المحترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، حتى عام 2028 . ونشر حساب الهلال عَبْر منصة "إكس" مساء اليوم الخميس مقطع فيديو أعلن فيه تجديد عقد بونو لمدة موسمين إضافيين. وكان عقد بونو المنضم لصفوف الهلال من إشبيلية الإسباني ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وعلق حساب الهلال على فيديو تجديد عقد بونو: "مرمانا آمِن حتى عام 2028".