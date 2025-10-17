الرئيسية
ياسين بونو هلالي حتى 2028
الرياضة

ياسين بونو هلالي حتى 2028

25 / ربيع الآخر / 1447 هـ      17 أكتوبر 2025

البلاد (جدة)

أعلن نادي الهلال رسميًا تجديد عقد حارس المرمى المغربي ياسين بونو، المحترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، حتى عام 2028 .

ونشر حساب الهلال عَبْر منصة “إكس” مساء اليوم الخميس مقطع فيديو أعلن فيه تجديد عقد بونو لمدة موسمين إضافيين.

وكان عقد بونو المنضم لصفوف الهلال من إشبيلية الإسباني ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعلق حساب الهلال على فيديو تجديد عقد بونو: “مرمانا آمِن حتى عام 2028”.





صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

