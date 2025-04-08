“فُلك جازان”

أعلنت شركة فُلك للخدمات البحرية إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة عن شراء ثاني سفن الحاويات المملوكة التي أطلق عليها اسم “فُلك جازان”، وبدأت السفينة عملياتها التشغيلية لخدمة المسارات الملاحية للشركة على امتداد البحر الأحمر والخليج العربي. ويمثل تسجيل هذه السفينة في ميناء جدة الإسلامي خطوة كبيرة نحو تعزيز الربط البحري الإقليمي وترسيخ مكانة المملكة لوجستيا.

الاسم التجاري

أوضحت وزارة التجارة طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة المركز السعودي للأعمال، حيث يتم الاكتفاء بحجز الاسم التجاري فقط بدون تحديد نوع كيان المنشأة (مؤسسة-شركة)، وبدون تحديد نوع النشاط التجاري، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات لبدء العمل التجاري.

فرص بالشرقية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 286 فرصةً استثمارية دائمة ومؤقتة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ضمن نماذج تعاقدية متنوعة تشمل مجالات التطوير العقاري، والترفيه، والسياحة، والنقل، والإعلانات، والأنشطة الرياضية، والصحية والبيئية.

يذكر أن الإيرادات الاستثمارية لأمانة المنطقة تجاوزت 2 مليار ريال في عام 2024.