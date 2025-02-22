مراحل الدولة السعودية

الدولة السعودية الأولى (1744- 1818)

التأسيس: تحالف الإمام محمد بن سعود، والشيخ محمد بن عبدالوهاب في الدرعية

العاصمة: الدرعية

الامتداد الجغرافي: معظم نجد، والحجاز، والأحساء، وأجزاء من اليمن وعُمان والشام والعراق.

أبرز الحكام:

الإمام محمد بن سعود

الإمام عبدالعزيز بن محمد

الإمام سعود بن عبدالعزيز

الإمام عبدالله بن سعود

أبرز الانجازات:

توحيد نجد وتوسيع النفوذ في الجزيرة العربية

ترسيخ الدعوة الإصلاحية؛ وفق منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب

بناء نظام إداري قوي لإدارة الدولة والمناطق التابعة لها

الدولة السعودية الثانية (1824- 1891)

التأسيس: أعاد الإمام تركي بن عبدالله بناء الدولة بعد سقوط الدرعية

العاصمة: الرياض

الامتداد الجغرافي: شمل نجد وأجزاء من الحجاز والأحساء

أبرز الحكام:

الإمام تركي بن عبدالله

الإمام فيصل بن تركي

الإمام عبدالله بن فيصل

أبرز الانجازات:

إعادة تأسيس الدولة بعد سقوط الأولى على يد الإمام تركي بن عبدالله

استمرار نشر الاستقرار، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتعزيز الاقتصاد

مواجهة التحديات الداخلية رغم الصراعات حتى سقوطها عام 1891.

الدولة السعودية الثالثة (المملكة العربية السعودية)

(1902 – حتى الآن)

التأسيس: استعاد الملك عبدالعزيز آل سعود الرياض عام 1902، وأعاد توحيد البلاد

العاصمة: الرياض

التوحيد الرسمي: 23 سبتمبر 1932، وإعلان قيام المملكة العربية السعودية.

الملوك:

المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (1932-1953)

الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود (1953-1964)

الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود (1964-1975)

الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود (1975-1982)

الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود (1982-2005)

الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (2005-2015)

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (2015-حتى الآن)

أبرز الانجازات:

توحيد الحجاز ونجد والمناطق الأخرى

اكتشاف النفط عام 1938

التطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى

رؤية 2030 بقيادة الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان